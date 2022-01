Ellujäämisnipid talviseks telkimiseks: kuidas keset paksu ja lumist metsa öö turvaliselt mööda saata?

Esimene samm on kõht korralikult täis süüa. „Talvel ei tohi mitte kunagi tühja kõhuga magama minna ja õhtusöögiks sobib hästi mingi mõnus rasvane asi, mis aitab kehal kõige efektiivsemalt sooja hoidmiseks energiat toota,” soovitab Maiu ja lisab, et seejärel on aeg end liigutada. „Tee kätekõverdusi, hüppeid, pane telk püsti, kühvelda lund või istu sooja teed juues lõkke ääres. Väga mõnusaks öiseks soojendusnipiks on ka soe veepudel, mis pane kahe jala vahele, sest just reie sisekülgedel asuvad suured veresooned, mis kannavad sooja üle kogu keha,” lisab ta.