KIIEV | Põneva ajalooga kirev ning taskukohane sihtkoht linnapuhkuseks

Kiievit on igal hetkel mõnus külastada, kuid ajastamine sõltub isiklikest eelistustest, mida linnas teha soovitakse. Kiievi kliima on mõõdukas. Kuumimad ilmad on juulis, mil keskmine temperatuur on 19 kraadi. Kui sulle ei meeldi jahe ilm, siis juuli on külastamiseks parim aeg. Aga kui naudid lumist ilma, siis parim aeg külastamiseks on jaanuar. Suusatamine on Kiievis populaarne tegevus ja Kiievi läheduses on selleks mitmeid kohti nagu VyshHora, Holosiievo ja Protasiv Yar. Jaanuar on ka aasta lõikes kõige külmem aeg, keskmine temperatuur on miinus viie kraadi juures. Oktoobri keskpaigast maini on samuti turistide seas pigem tihedad, kuna lisaks suhteliselt mõnusale kliimale toimuvad siis ka mitmed festivalid.