Metsavendade jälgedes Lääne-Virumaal: ainsaks eesmärgiks oli ellujäämine ja vabadus

Vastus: 11. märtsi hommikul k. a., umbes nädal aega pärast kolme punaarmeelase tapmist SEINPERE Johannese talus, kõik JUHKAM Heino bande liikmed, s. o. JUHKAM Heino, mina — MOOR Karl -, JUHKAM Mihkel (JUHKAM Heino isa) ja LEHTLA Johannes (tegelikult oli punkris Leo Moor ning Lehtla nimi nimetati jälgede segamiseks ning oma sugulaste kaitsmiseks), olime punkris, kus me ennast varjasime. Kõik me magasime, kui umbes kell 9 hommikul JUHKAM Heino ajas meid üles ja hüüdis, et tulistatakse. Pärast seda kuulsin ma ise paari valangut. JUHKAM H. käskis kõigil seista oma laskeavade juurde, avada need, relvad laskevalmis seada ja hakata tulistama kõiki lähedalasuvaid põõsaid madala sihikuga lume tasapinnal. Me avasime tule. JUHKAM oli automaadiga ukse laskeava juures, LEHTLA prantsuse kuulipildujaga vastasseinas, mina — MOOR Karl — Saksa vintpüssiga kolmanda laskeava juures ja JUHKAM Mihkel poolautomaadiga neljanda juures. Esimese rünnaku tagasi löönud, panime JUHKAMI käsul riidesse, samaaegselt läbi laskeavade vaadeldes. Kuuldus uuesti laskmist, kuid JUHKAM käskis meil tuld mitte avada, vaid lasta kallaletungijad lähemale. Pärast seda, kui tulistamine kostis juba päris punkri lähedal, avasime JUHKAM Heino käsul taas tule. Niiviisi lõime rünnakuid tagasi kuni kella kaheni päeval, millejärel tulistamine katkes. Õhtul kui pimenes, pani JUHKAM ette häiret teha. Tema käsu peale hakkasime kõik tulistama ja karjuma “Hurraa!”, tema ise aga läks punkrist välja ja hakkas seal tulistama. Meid piiravate vägede poolt ei tulnud mingit vastust. Pärast seda väljus JUHKAM Heino veel kaks korda punkrist ja tegi luuret, mille järel me võtsime vastu otsuse — murda lahinguga piirajatest läbi, kui need on veel kohal. Umbes kell 21.30 me väljusime punkrist, olles enne seda ära rikkunud minu raadiovastuvõtja ja akordeoni, mis jäid punkrisse, samuti riideid ja teisi esemeid. Relvad võtsime kaasa, jättes maha kaks poolautomaati, saksa vintpüssi, nagaani ja laskemoona. Punkri juurest hakkasime liikuma lääne suunas. Ees JUHKAM Heino, tema järel LEHTLA, siis mina — MOOR Karl — ja viimasena JUHKAM Mihkel. Iga 4 — 5 sammu järel me kuulatasime. Nii liikusime 300 meetrit pooleteise tunni jooksul. Metsasihile jõudes me kuulatasime ja siis märkasime kahte liikuvat kogu. Avasime tule. JUHKAM Heino kuulipilduja andis tõrke, mina ja LEHTLA avasime tule automaatidest ja kogud kukkusid kohe. Pärast seda me jooksime üle metsasihi, hiljem juba kuulsime appihüüdeid sellest suunast, kus me tulistasime kogude pihta. Pärast seda avati mõnes kohas automaadituli ja hakati vilistama, meie grupp liikus üha sügavamale metsa. Püüdes oma jälgi segada, muutsime korduvalt järsult oma liikumissuunda, läksime uuesti oma jälgedes tagasi, liikudes teed mööda, kus jälgi ei jää, hüppasime teeäärsesse kuusikusse. Niiviisi jõudsime Kadila külla, sealt Koeraveresse Küti vallas. Nurga talus talunik KAASIK Johannese juures saime teada, et siin vägesid pole ja liikusime edasi. Koeravere külas läksime talunik MÄEKIVI Magnuse juurde ja varjasime ennast tema juures kolm päeva, kus puhkasime ja sõime. Pärast seda hakkasime ennast varjama, olles kogu aeg liikumas, ööseks peatusime kas küünides või taludes. Neli päeva pärast punkrist lahkumist JUHKAM Heino isa JUHKAM Mihkel läks meist lahku Väljaotsa küla piirkonnas ja lahkus teadmata suunas. Pärast seda ei ole ma JUHKAM Mihklit näinud. Hiljem tõin ma oma kodust kolm paari vanu suuski ja me hakkasime liikuma suuskadel.