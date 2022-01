Uus mugav mobiilirakendus: reisimiseks vajalikku kiirtesti saab nüüd teha kodust lahkumata

Siiani peamiselt Ühendkuningriigis tegutsenud ettevõtte eesmärk on radikaalselt muuta meditsiinilist diagnostikat patsiendikesksemaks, kiiremaks ja soodsamaks. Certificu väljatöötatud digitaalne platvorm võimaldab sertifitseerida kodus tehtavaid meditsiinilisi teste - tuvastades isiku ja kasutatud testi ning kindlustades, et proov on võetud korrektselt ning testi tulemus on usaldusväärne. Tänaseks on Certificu kaudu ennast reisimise või ürituse külastamise eesmärgil testinud üle 100 000 inimese.



Eesti Turismifirmade Liidu peasekretäri Merike Halliku sõnul on rahvusvahelise reisimisega seotud tingimused pidevas muutuses. "Need muutused võivad tekkida vahetult enne planeeritud reisi ja reisijaid uute tingimustega üllatada. Nii näiteks peavad alates 28. detsembrist kõik Soome reisivad inimesed, olenemata vaktsineerimise staatusest, näitama negatiivset COVID-19 testi, ütleb Hallik. "On hea meel, et Certific on pakkumas teste, mis lubavad inimestel oma tervist kontrollida juba enne, kui nad kodust väljuvad. Nii ei jõua nakatunud inimesed viirust levitama sadamasse, lennujaamadesse, hotellidesse. Lisaks oma ja kaaslaste tervise hoidmisele, on Certificu hind väga taskukohane ja tegutsemiseks paindlike tingimustega," lisas Hallik.