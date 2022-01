Mariupol Ukrainas — maailmast ära lõigatud, poole miljoni elanikuga linn rindetsoonis

Selle tuule käes olles liigub mu mõte kõigepealt sellele, et sellise tuule käes hakkavad prügikastid, prügi, plakatid ja mistahes muu lahtine kraam lendama. Aga ei lenda. Asi on selles, et kõik vähegi lennukõlbulik materjal on juba ammu minema lennanud. Otse merele.

Oluline komponent oktoobrikuise Aasovi põhjakalda külastamises on stepituul. Nimelt lõõtsutab ilma vähemagi vaheajata pidev intensiivne maatuul. See tuleb põhja poolt steppidest ning kestab sügiseti ca kuu aega. Täpselt ühtmoodi, ühest suunast, ööl ja päeval.

Kolm maantetõket tekitavad igal juhul linna saabudes sellise tunde, et oled justkui blokaadi all olevasse Leningradi saabunud. Ja tegelikult ongi ju linn ümbritsevast maailmas füüsiliselt ära lõigatud.

Kuna vanaprouad trügivad minust järjekorras mööda, siis jään viimaseks. Politseinik vaatab mu passi eest ja tagant, mitte midagi ei küsi ega kirja ei pane. Annab hoopis demonstratiivselt ohates selle mulle tagasi. Võib-olla ohkab sellepärast, sest on minusuguseid kriisipiirkonna turiste varemgi näinud või et eestlased teda ei huvita, neid siin ei loeta.

Kui Mariupolisse maanteed mööda läheneda, siis paratamatult pööradki tähelepanu maanteele. Tavaliselt on Ukraina maanteed vanad ja auklikud. See on uus ja sile. Selliseid on Ukrainas vähe. Tegemist on nn presidendi maanteega. No et president ise näitas initsiatiivi selle ehitamiseks ja et selle eest tuleb talle tänulik olla. Ka vastav plakat aitab maantee ääres sul seda meeles pidada.

Stepituul tähendab ka seda, et see puhub nõukaaegsetest paneelmajadest otse läbi. Korteris on üsna külm. Küttehooaeg aga algab alles 15. oktoobril ja mitte päevagi varem.

Mariupoli ajaloost

Mariupol küll osutab oma kreeka päritolule ja on koguni linnavalitsuse maja ette parki oma linna nime kreeka keeles kirjutanud. Kuid linna asutajad ei pruukinud üldse kreeklased olla. Lihtsalt tol ajal nimetati kõiki üle mere tulnuid kreeklasteks.

Linna omapära on ka see, et kui tavapäraselt avanevad mereäärsed linnad merele, rannas on kalameeste hütid, tänavad suunduvad mere äärde, on sadamakaid jne, siis Mariupolis lõppeb linn paarsada meetrit enne merd ära. Tahaks nagu päikeseloojangu ajal mere ääres promeneerida, aga tutkit. Seal on hoopis üks maha jäetud jaamapaviljon, kus elab umbes 50 kodutut koera.

Kohalik ajalooprofessor seletab mulle seda nii, et need esimesed Mariupoli asukad ei olnud üldse mingid meresõitjad, vaid olid põlluharijad ning karjakasvatajad. Põhja poolt tulid kasakad ja lõuna poolt üle mere endised bütsantslased. Nende poolest oleks see meri võinud ka olemata olla, neid huvitas ainult maa.

Industriaalne revolutsioon

Mariupoli areng sai 19. sajandi lõpus hoo sisse eelkõige kahe teguri mõjul. Need tegurid olid raudtee ja metallitööstus.

Raudtee tähendas seda, et Mariupol muutus sadamaks, kustkaudu viidi välja põhja pool toodetud vili. Esimese metallitööstuse rajasid ameeriklased 1896. aastal ja siis kandis see nime Nikopol-Mariupol, praegu kannab tehas Iljitshi nime.

Teise metallitööstuse ehk Azovstali rajasid linna juba kolmekümnendatel kommunistid. Azovstaliga on aga see häda, et see ehitati ülestuult. Seega kõik, mis korstendest välja tuleb, tuleb linna.