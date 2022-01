ISTANBUL | Euroopa ja Aasia suursugune sulatusahi

Istanbuli reisijuht



Maailmas ei ole ühtki päris sellist paika nagu Istanbul. Kahele kontinendile laiuv Istanbul on täis kontraste ja kihte. Ajaloolised vaatamisväärsused nagu Hagia Sofia ja Topkapi palee ühes sumisevate baaride ja elavate kohvikutega on koos Ottomani impeeriumi aegsete mošeedega lühikese jalutuskäigu kaugusel kaasaegsetest kunstimuuseumitest ja galeriidest, traditsioonilistest vaibapoodidest ja trendikatest butiikidest. Istanbul on linn, kus vana ja uus eksisteerivad üheaegselt ja linn ei lakka kunagi liikumast.

Istanbul on Türgi kultuuripealinn, transiitpunkt nii kõikjale Türgis kui üle maailma. Igal piirkonnal on oma äratuntav identiteet ja õhustik ning lihtne on Istanbuli nädalateks ära eksida nii, et kõike kogeda nagunii ei jõua. Kuid see teebki Istanbuli nii paeluvaks — alati on midagi, mis tagasi kutsub ja isu ei saa kunagi täis. Nii et telli endale tass Türgi kohvi ja tükike pistaatsiabaklavat ning ole valmis sellesse vapustavasse metropoli sukelduma.

Riiki pääsemine:

Reisi planeerides arvestage, et Türgis COVID-19 haigestumise või positiivse testitulemuse korral tuleb haigus läbi põdeda asukohariigis ning jääda isolatsiooni vastavalt asukohariigis kehtestatud korrale. Veenduge, et reisile minnes on tehtud COVID-kindlustus, mis katab koroonaviiruse tõttu tekkinud ravi- ja majutuskulud. Alates 01.12.2021 on Türgist saabudes kõikidel reisijatel (sh vaktsineeritutel) kohustus Eestisse jõudes teha PCR-test.

Kõik (v.a transiitreisijad) lennukiga Türki saabujad peavad täitma 72h jooksul enne Türki suunduvale lennukile asumist veebilehel register.health.gov.tr vastava ankeedi (ankeedi infoleht inglise ja türgi keeles). Vajadusel saab seda teha ka lennujaamas vahetult enne lennukile asumist.

Välisministeeriumi andmetel võivad Eesti kodanikud viibida Türgis viisavabalt kuni 90 päeva poole aasta jooksul, pass peab kehtima vähemalt 150 päeva riiki saabumise kuupäevast. Tallinnas asub Türgi Vabariigi suursaatkond ja Istanbulis Eesti Vabariigi aukonsul.