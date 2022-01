FRANKFURT | Saksamaa modernseim äri- ja finantskeskus, kus on olemas ka kõik võimalused elu nautimiseks

Frankfurdi reisijuht



Frankfurdi puhul võib vast öelda, et tegu on Saksamaa kõige rahvusvahelisema linnaga. Majandusliku võimu keskus on jalutatav, hästi planeeritud ja suurepärase ühistranspordi võrgustikuga. Frankfurdis on lihtne ringi liikuda ja veel lihtsam on seda linna nautida. Restoranid, vaatamisväärsused ja ööelu on kõik põhjused elu nautimiseks. Kui oled Frankfurti maandunud ja tunned esimesel korral, et oled veidi eksinud, siis ole mureta ja jätka lugemist.

Riiki pääsemine:

Eesti kodanikule on Saksamaa viisavaba, kuid arvestada tuleks, et Saksamaal kehtib nii Saksa kodanikele kui ka välismaalastele osades liidumaades enese registreerimiskohustus. Baden-Württembergis ja Sachsenis tuleb end registreerida, kui reis on pikem kui üks kuu, Nordrhein-Westfalenis, Niedersachsenis ja Brandenburgis, kui külastusaeg on pikem kui kaks kuud. Saksamaal on saatkond Tallinnas, Eestil saatkond Berliinis. Frankfurdis tegutseb ka Eesti Selts.

Kuidas minna?

Maailma ühe suurema lennujaamaga Frankfurti on võimalik lennata nii Tallinnast, Riiast kui Helsingist. Edasi-tagasi lennupiletid Tallinnast jäävad ligikaudsesse hinnavahemikku 80-150 eurot täiskasvanu kohta sõltuvalt kuupäevadest ja kampaaniatest, kuid sooduspakkumisi ja odavamaid hindu leiab sageli.

Ajavöönd: 1h Eestist maas

Parim aeg külastamiseks

Aprillist septembrini on Frankfurdi külastamiseks parim aeg. Temperatuurid on siis keskmised ja päikeselisi päevi palju. Frankfurdi ohtrad pargid on siis oma rohelise sära tipus.

Mida võiksid Saksamaast teada?

Valuuta: Euro (EUR, €)

Keel(ed): Frankfurdis ja selle ümbruses inimestega tuttavaks saamiseks on suurem osa inimesi õppinud selgeks saksa keele või vähemalt on võimelised end kõnekeeles väljendama. Kuna Frankfurt on Saksamaa ja kogu Euroopa üks suuremaid äri- ja finantskeskuseid, kus asub ka USA militaarbaas, siis inglise keel on üsna levinud põhilistes tõmbekeskustes. Ka paljud restoranimenüüd on inglise keeles.

Suunakood: +49

Pealinn: Berliin