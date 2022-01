VIDEO | Retked Eesti looduses: meenuta lõppeva aasta matkaelamusi ja tee rännuplaane uueks aastaks

Easy Outdoors on kokku pannud video oma rännakutest Eesti looduses aastal 2020, mis viib sind mõttes taas ka enda lõppeva aasta seiklustesse ja annab inspiratsiooni uuteks:

Pääsküla raba loodusõpperada asub otse Tallinna külje all, kulgedes mööda pinnase- ja laudradu läbi erinevate metsatüüpide, üle kanalite ja allikate. Rada on kuiva jalaga läbitav igal aastaajal.

Tuhu sood läbiva maantee äärde on rajatud lühike laudtee, mis läbib soo arengu erinevaid etappe. Raja alguses asub unikaalne vaatetorn TREPP, mis on valminud koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga.

Pedassaare põhjaosas asub RMK Pedassaare metsamaja juurest möödub RMK Pedassaare matkarada. Saare edelarand on suurepärane koht rannapuhkuseks, päevitamiseks ja supluseks. Saare läänerannikul on ka RMK Pedassaare lõkkekoht.

Reiu jõgi on Pärnu jõe alamjooksu vasakpoolne lisajõgi, kus leidub jõeforelli, haugi, särge, säinast, roosärge, lutsu, ogalikku, ahvenat, kiiska jt. Kalapüük Reiu jõel on populaarne nii kohalike kui ka kaugemalt tulnute seas.

Altmetsa lõkkekoht asub Alam-Pedja looduskaitsealal vanadel Altmetsa talu maadel, Kirna õpperaja parklast 1,5 km kaugusel. Juba Kirna õpperaja algusest on üle luha näha lõkkekohal asuvat vaatetorni, millest avaneb hea vaade Pedja jõele ja luhale.

Rae järve telkimisala asub Rae järve ääres, kust saab alguse Rae järve matkarada. See kulgeb mööda järvekallast, kus võib näha nii jäälinde kui ka kopra tegevusjälgi.

Oiu sadam on väikesadam Viljandimaal Oiu külas, kus suubub Võrtsjärve ka Tänassilma jõgi. Kalapüük Oiu sadamas ja Võrtsjärve kalapüük on väga populaarsed, kuid see pole ainus põhjus, miks inimesed seda paika külastavad.