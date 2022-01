JAANUARI REISISOOVITUSED | Kaheksa parimat kohta, kuhu aasta esimesel kuul puhkama sõita

Kui trotsida pakast, siis on jaanuari lumine sinav pimedus üsna romantiline aeg põhjamaa külastamiseks. Puhkemaja kamina ees on mõnus end pärast suusapäeva soojendada hea hõõgveiniga, käsi ümber kallima.

Suurlinna talv on omapärane kombinatsioon jaanuari soodusmüükidest ning soodsatest hotellidest. Kuna talvised ilmad Hispaania pealinnas on kaunid ja kirkad, teenindavad mitmedki kohvikud ja restoranid külastajaid terrassidel, kus võib mugavalt tänavasaginat jälgida. Samas kutsuvad ostlejaid ka mitmesugused põnevad poed.

Kuum suvi ja turistide hordid, aga ka kevadised ja sügisesed vihmad on jaanuaris üksnes mälestus. Madrid on talvel suurepärane peatuskoht nendele, kes ei igatse rannamõnusid. Linn pakub vilgast restoranide elu, lisaks kultuuri igale maitsele.

Siin leidub suuri suusakeskusi, kus on alati piisavalt lund. Deer Valley Resort ja Park City Mountain Resort on mõlemad toiminud 2002. aasta taliolümpia sportlaste võistluspaikadena. Park Citys on veel kõigele lisaks võimalusi ostlemiseks, siin on head majutuspaigad ja restoranid. Jõulude veetjad ning lastega pered on läinud, nii on mägedes mõnus nautida kauneid nõlvu ning pingevaba õhkkonda.