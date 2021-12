Välisturistidega on aastavahetusel kehvasti: ükski Tallinna hotell pole uue aasta ööks välja müüdud

Uusaasta on lähenemas, uusaastaöö on peagi käes, ja traditsiooniliselt me ootame külalisi piiri tagant, kes Tallinnasse või üldse Eestisse tuleksid uut aastat vastu võtma. Mis seis meil tänavu on?

Ega neid turiste väga hordidena ei liigu. Sellist hotelli, mis on täiesti välja müüdud uue aasta ööks, minu andmetel sellel aastal ei olegi.

Kui valitsus tegi otsuse, et vana-aasta öösel võivad lõbustuskohad kauem lahti olla, siis tegelikult see otsus tuli suhteliselt hiljuti. Kas see mingil määral mõjutas turistide tulekut või jäi see nende plaanide osas juba hilja peale?

Turistide plaanides pigem ta jäi hilja peale. Võib-olla siin natukene Soome turg on mõjutanud, me näeme väikest elavnemist Soome turu osas. Ja seda võib-olla just seoses sellega, et Soomes on värskelt pandud peale suuremad piirangud.