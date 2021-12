Kas teadsid, kuidas taaskasutatakse lennukeid? Soomes võeti koost lahti 21-aastane Airbus

49.1% lennukist on läinud ümbertöötlusesse. Peamiseks osaks oli alumiinium, mida kokku oli lennukil umbes 15 tonni. Seda metalli võib näha tulevikus automudelite osana, sest autotööstus on üheks peamiseks ümbertöödeldud alumiiniumi rakendajaks. Finnairi koostvõetud lennuki alumiinium suunatakse automaatkäigukastidega Mercedez Benz mudelite valmistamise otstarbeks.

“Oleme saanud ära hoida märkimisväärseid kulutusi seeläbi, et pole pidanud ostma lennukitele varuosasid välistarnijatelt,” rõõmustab Finnairi hooldusmeeskonna liige ja projektijuht Timo Rossi. “Lisaks ei pea me enam hoidma varuosasid ootavaid lennukeid teenistusest väljas, mis omakorda vähendab kulusid.”

Alustuseks eemaldas Finnairi hooldusmeeskond peaaegu 2000 lennukiosa, millest mõned leiavad uue eesmärgi Finnairi lennukites ning mõned lähevad edasimüügiks välistarnijatele. Kokku läheb taaskasutusse 38,5% lennukist, seega saab öelda, et projekt on olnud Finnairile kasutoov juba ainuüksi lennukiosade puhul.

Võtta koost lahti A319, mis on lennanud oma 21-aastase teenistusaja vältel tervelt 54,710 tundi, ehk 32,966 lendu, on suur ettevõtmine. Alguse sai projekt Helsingi lennujaamas.

See oli esimene kommertslennuk, mis Soomes taastöötlemisele on suunatud. Projekt oli väga edukas.

7.4% lennukist utiliseeriti energiana. Kuusakoski toodab kütust energiasisaldusega jäätmetest, mis muuks ümbertöötluseks on ebasobilik.

4.2% lennukist suunatakse uuringutesse. Kuusakoski on hetkel seotud projektiga, mis uurib komposiidi utiliseerimist, ning osa Finnairi lennuki materjalidest leiab kasutust selles projekti raames.

LOOTUSKIIR RASKEL AJAL

Lennuki koost lahti võtmine ja taastöötlemine sai hoo sisse pandeemia ajastu kõige raskemal perioodil, kui Finnairi lennukid paigal seisid ning tuhandeid töötajaid ajutiselt koondati.

“See taastöötlemise projekt andis meile võimaluse pühenduda millelegi positiivsele sel väga keerulisel perioodil. Meile valmistas heameelt, et saime pakkuda tööd Finnairi hooldusmeeskonna liikmetele. Tulemusena omandas meie meeskond uusi kogemusi, näiteks erinevate lennukiosade eemaldamises, mida me polnud Finnairis kaua aega teinud,” selgitab Timo Rossi.

Millised on järgmised sammud? Kas Finnair plaanib ka teisi lennukeid Soomes ümbertöötlusele suunata?

“Selliseid otsuseid langetame me ühe lennuki haaval. Hetkeseisuga ei plaani me teisi lennukeid teenistusest eemaldada, seega otsuseid teinud me pole. Aga meil on nüüd selle projekti tulemusel olemas tarvilikud oskused ja teadmised, juhuks kui protsessi kordama peaksime,” ütleb Timo Rossi lõpetuseks.

ESMAKOGEMUS SOOME JAOKS

Otsus võtta A319 koost lahti just Soomes, on andnud Finnairile võimaluse rakendada oma hooldusmeeskonna ekspertiisi ja olla valmis ka teiste selliste projektide teostamiseks tulevikus.

“Covidist on tulnud palju halba, kuid see pandeemia-aeg on andnud meile võimaluse teha miskit sellist esmakordselt Soomes,” ütleb Timo. “See on taganud meie töötajatele korraliku tööhulga, mis oli eelmise aastaga võrreldes muidu vähenenud. Nüüd on meil aga ressursse, mida rakendada saame.”

Timo lisab, et kogu see projekt on olnud katse, et näha, kas Finnair tuleb ise oma koduangaaris lennuki koost lahtivõtmisega toime, mida eelnevalt on teostatud teistes riikides. Temal ja ta meeskonnal saab olema selgem pilt tervest protsessist, kui tööga ühele poole on jõutud.

“Me peame selle asja läbi tegema, panema kõik paberile kirja ja vaatama, mis numbrid meile ütlevad. Mis on see kasu, mida sellest ettevõtmisest saame? Ka jätkusuutlikus ja keskkondlik vaatepunkt on miskit, mis tuleb korralikult läbi mõelda?”

Vaata videot lennuki koost lahti võtmisest: