Dubai — suurepärane valik talviseks rannapuhkuseks ja EXPO külastamiseks

Dubai on kõigi võimaluste linn, kus kujutlusvõimel pole piire. See on paik, mis muutub ja areneb kiiremini kui aeg. Olgugi, et see suursugune ja luksuslik linn on eestlaste seas juba mõnda aega populaarsust kogunud, on nüüd Dubai külastamiseks veelgi enam põhjust — linnas toimub maailmanäitus EXPO 2020.