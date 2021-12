Soomes suletakse osaliselt 24 tunniks sadamad. Ettevõtjad: toimub maffia stiilis hirmutamine

Streigi ajal hoiduvad töölt töötajad, kes on seotud sadamaoperaatorite ja stividoriteenustega (stividor ehk sadamatööline, kes tegeleb laevade lastimise ja kinnitamisega – toim).

Helsingi ringkonnakohus on hoiatanud AKV-d blokaadi lõpetada, ähvardades liitu ligemale miljoni euro suuruse trahviga.

Ka Soome ettevõtjate liidu esimees Mikael Pentikäinen kritiseeris AKV-d teravalt blokaadi eest. "Ametiühing seab end Soome kohtusüsteemist kõrgemale," kirjutas Pentikäinen oma blogis. "See ei puuduta ainult Keitelet. Sarnast maffiataolist hirmutamist, survet ja väljapressimist on kasutatud ja kasutatakse praegu paljude Soome ettevõtete vastu."

Soome tööstuse konföderatsioon (EK) kritiseeris oma avalduses asjaolu, et AKV poolt esmaspäeval väljakuulutatud streik on suunatud Soome ettevõtetele, mis on täiesti väljaspool vaidluse reguleerimisala.