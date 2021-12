Jõuluvaheajal Tartusse: 10 põhjust talvel heade mõtete linna külastada

Lund kas hakkab sadama või ei hakka, siin ei ole sõnaõigust isegi mitte vanadel ülikoolilinnadel. Üks on kindel — Tartust saab jõululinn igal aastal ja ilmast hoolimata! Juhtub see alati esimesel advendipühapäeval, kui raeplatsil süüdatavast küünlast löövad särama kõik südalinna jõulutuled. Samas kohas kohtutakse ka kõikidel järgmistel pühapäevadel ja jõululaupäeval. Neid rõõmsaid raeplatsi kokkusaamisi ja muidugi kogu Tartu jõuluaega toetavad omalt poolt linna hubased kontserdisaalid, muuseumide töötoad, pühadehõngulised kirikud, suur jõululaat ja talvises linnasüdames sündiv tantsupidu.

Tahad end üllatada? Teaduskeskus AHHAA pakub nii teadust, põnevaid tegevusi, seiklusi kui ka mõnusat ajaviidet lastele ja täiskasvanutele. Meie keskusest leiad atraktiivse õpikeskkonna ning omandad uusi teadmisi. Kõik näitused on üles ehitatud “käed-külge”-meetodil, see tähendab, et sul on võimalus kõike ise tunnetada ja proovida. Olgu selleks siis planetaarium, koolilabori õppematerjalide loomine, põnevad tehnikaseadmed või teadusteater. Meie juures on sul võimalik pidada ka sünnipäevi.