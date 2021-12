SÜDAMLIK VIDEO | Vaata, mis juhtub, kui eestlased ja sisserändajad jagavad omavahel sügavaimaid hirme ja unistusi

„Ilus oli näha, et kui tõime kaamera ette kokku näiteks Eesti mehe ja Iraani naise ja ütlesime, et teate, teid ühendab see, et te mõlemad olete oma ema kaotanud, siis see tekkiv jagatud ühendus nende vahel läks ikka hinge,“ ütles võtteid koordineerinud Eesti Pagulasabi kommunikatsioonijuht Madle Timm.

Ta lisas, et kuna formaat oli lühike, veidi üle kolme minuti, siis jäi kaadritest paljutki välja. „Kui intervjueerisin võtete jaoks inimesi, nii eestlasi, costaricalasi, nigeerlasi, iraanlasi ja nii edasi ja edasi, siis see oli kohati lausa uskumatu, kui sarnased meie kõigi lood on, sõltumata sellest, kus üles kasvasime. Tavaliselt me ju ei lähe ja ei küsi võhivõõrastelt, et mis on sinu suurim hirm või unistus, aga seal me küsisime ja see jagamine ning avameelsus päädiski nende emotsioonide purki püüdmisega. Ilus,“ ütles Timm.