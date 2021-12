Pühadeks puhkusereisile? Vaata, millised ohud võivad kaasneda internetist lennupileti soetamisega

Kust saab pileteid osta?

Pileteid saab osta otse lennufirmalt, lennufirma ametlikult edasimüüjalt või muult veebilehelt, mis piletite broneerimise teenust tarbijatele pakub. Viimaste puhul ei ole tegemist lennuvedaja ametlike edasimüüjatega. Sellised veebivahendajad võivad tegutseda ka lennuvedaja teadmata, matkides broneeringu tegemisel vedajale tarbijat. Kirjeldatud juhul genereerib veebileht iga broneeringu tarbeks uue e-posti aadressi. Vedaja suhtleb selles olukorras veebivahendajaga nagu tarbijaga, teadmata, et tema edastatud info tegeliku tarbijani jõuda ei pruugi.

Leidub ka veebilehti, mis pakuvad lennupiletite hinnavõrdlust. Seal broneeringut teha ei saa ja tarbija suunatakse edasi vedaja või vahendaja veebilehele. Detaile, millele tähelepanu pöörata, on palju. Järgnevalt anname ülevaate, mida tuleb ostu sooritades kontrollida.

Eeltöö hõlmab piletivahendaja andmetega tutvumist

Enne piletite broneerimist tuleb põhjalikult uurida piletivahendaja veebilehte. Tee kindlaks veebivahendaja ärinimi, kontaktandmed ja asukohamaa. Need andmed võib leida kontaktide rubriigist või veebilehel avaldatud teenuse tingimustest. Kui ettevõte ei avalda veebilehel oma ärinime, siis on see esimene ohumärk, et tegemist pole usaldusväärse teenusepakkujaga.

Kui ärinimi on avaldatud, kuid puuduvad kontaktandmed ettevõttega ühenduse võtmiseks (nt telefoninumber, e-post, veebivorm), siis mõtle, kuidas probleemide korral firmaga kontakti saada. Kontaktandmeteta läheb see keerukaks. Tea, kui ettevõte on asutatud väljaspool ELi, siis ei saa ka TTJA ega EL tarbija nõustamiskeskus sind vaidluse korral aidata.