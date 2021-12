Viinis on eriline jõuluõhkkond: loe, millega see linn pühade ajal külastajat lummab

Olgu kohe ära öeldud, et Viini jõuluturud ei ole ainult paigad, kus saab asju osta, juua ja süüa, vaid nad pakuvad palju enamat nagu terve Viini linngi oma suurejooneliste kaunistuste ja erilise õhkkonnaga. Kes nädalaks Viini jääda ei saa, siis airBalticul on väga head lennuajad, võimaldades nautida Viini kolm pikka päeva.

Valige tramm, mis sõidab ümber keskuse, astuge trammist maha otse raekoja ees ja satute lummusesse, sest mitte ilmaasjata ei kanna see jõuluturg nime „Wiener Weihnachtstraum“ — jõuluunistus. Kõrge värava kohal on süüdatud advendiküünlad. 150 majakesest saab kaasa osta kõike, mis jõulutuju tõstab ja ennast kristalse liblikana jäädvustada. Paar sammu sealt edasi, otse suurejoonelise kunstiajaloomuuseumi ja loodusmuuseumi vahel keisrinna Maria Theresia ümber on 70 majakest, pakkudes kunstkäsitööd.

Sealt paar sammu edasi on minu üks lemmik otse MQ ehk muuseumikvartali keskel — hiigelsuur „Talvetaevas“ liikuvate talvemaailmadega. Päris naljakas on kunstiprojekt, mis ehk veidi Kafkat meenutab, kus mööduvad külastajad muudetakse suurtel piltidel interaktiivse installatsiooniga kujudeks, mis koosnevad miljonitest sipelgatest ja mis Leopoldi muuseumi fassaadile projitseeritakse ning mille nimi ongi „Selbstportrait mit ANTopolis“ (e.k autoportree ANTopolisega). Millega projekti „Impulse“ puhul tegemist on, tasub ise katsetama minna.

Freyungil on Altwieneri jõuluturg, mida on seal peetud juba 1772. aastast.

Viini juurde kuulub ka imperiaalne jõuluõhkkond — kust seda leida kui mitte Schönbrunni lossist või otse Belvedere lossi eest. Uuena lisandus 2021. aastal Liechtensteini aiapalee advenditurg.

Jõuluvalgustuses müstilisena mõjuva Karlskirche ümber on käsitööturg, kus kulinaarne külg on 100% mahesertifikaadiga.

Minu teiseks lemmikuks on Spittelberg, õhkkond mitmel kitsal paralleeltänaval on lihtsalt idülliline.