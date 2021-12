Metsavendade jälgedes Valgamaal: just siin tegutses Eesti metsavendluse grand old man Alfred Käärmann

Kuigi Käärmann ei organiseerinud vastupanuvõrgustikku ega pühendanud nõukogude võim talle pikki kirjatöid, nagu juhtus näiteks Hirmus-Antsuga (Ants Kaljurand), on tema olulisus ja panus Eesti metsavendluse ajaloos vaata et hindamatu.

Legendaarne metsavend Alfred Käärmann (14.02.1922 - 04.02.2010) Kuulus Kaitseliitu ja Omakaitsesse. Ta sõdis 1944. aastal Narva all pealetungiva Punaarmee vastu. 1945. aastal sai ta 18. oktoobril haarangul nii raskelt haavata kätte, et see tuli amputeerida. Siiski pidas Käärmann ühe käega vastu ja suutis koos abilistega ehitada endale varjamiseks punkreidki.

1952. aasta novembris Käärmann arreteeriti ja mõisteti hiljem 25 aastaks „paranduslike tööde laagrisse". Ta vabanes 15 aastat hiljem. Loa Eestis elamiseks sai ta aga alles 17. augustil 1981. Alfred Käärmann kirjutas oma kogemustest mitmeid raamatuid ja tutvustas seega metsavendlust hulgale inimestele. Kõige tuntumad ja paremad kirjeldused leiab huviline metsavenna elu kohta tema teostest „Surmavaenlase vastu" ja „Metsavenna käsiraamat". Viimasest on välja antud kordustrükke. Käesoleva artikli kirjutamiselgi on kasutatud tsitaate Alfred Käärmanni tähelepanekutest metsavendluse ja metsaelu kohta, mille inimesed valisid, et olla ise oma saatuse peremehed. Isegi kui see saatus oli kõike muud kui roosiline.