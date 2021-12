Vana Dubai | Mis on selles tulevikulinnas veel säilinud ajast enne nafta leidmisele järgnenud ehitusbuumi?

Kui airBalticu lennuki aknast võis allolev tunduda veel muinasjutuna 1001 ööst, imelinnana kõrbeliivas, luksusunistuste lööklausetena meediast, siis maandudes olen ümbritsetud futuristlikust särast. Kell kaheksa hommikul on väljas 28 soojakraadi, hotelli akendes peegelduvad vastu sajad klaasfassaadid. Ajusopis on aga veel ettekujutus vanast Dubaist — on ta veel kuskil nähtav, peale nafta avastamist alanud ehitusbuumi? Selleks tuleb sõita linnaossa Bur Dubai — ning mis oleks vanalinnale tüüpilisem kui souk`id, värvikad ja lärmakad turud. Kõige elegantsem on sõita veetaksoga, kohaliku nimega Abra, nii saab ülevate vee poolt nii Bur Dubaist kui Deirast.

Tänane Al Fahidi district rajati heal järjel olnud tekstiili- ja pärlikaupmeeste poolt Iraanist. Siin on ka kultuurikeskus Tourist Village, mis on hektilise vanalinna keskel tilluke rahuoaas. Linnosa on 1955. aastal täielikult renoveeritud.

Tekstiilituru juurest 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel on Deira ja vürtsiturg. Karri ja kaneel Sri Lankalt, kardemon Guatemalast, safran Iraanist — valik on siin hiiglaslik, kvaliteet kõrge, kes tahab head hinda, peab ilmtingimata kauplema. Kiiresti on kaupmehed õppinud ära erinevad keeled, nii et EXPO ajal võib ette tulla, et teid kõnetatakse ka eesti keeles — vene keelt on juba kuulda. Vestlusse kitsastel tänavatel võib kergelt sattuda.

Kullaturuni on siit ainult paar minutit jalutuskäiku. 300 kullakauplust „City of Gold“, see jääb meelde. Kuigi kulda saab osta igal pool Dubais, on hea turul hindu võrrelda. Seal leiab ka safiire ja smaragde, kelli, sõrmuseid ning ka hõbeehteid.

Tekstiiliturg on kohalike uhkus, kultuuripärand, siin nagu ei olekski midagi muutunud. Varahommikul avab ka kalaturg oma uksed. Sealt läheb kaup hotellide ja restoranide köökidesse. Kõrvalhoonest leiab igat sorti puuvilju, mis on silmale kaunilt presenteeritud. Kes hommikul vara tõusta ei viitsi, saab turgu külastada ka õhtutundidel kuni 23.00ni.