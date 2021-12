BERLIIN | Linn, millest leiab nii sünge mineviku jäljed kui meelenaudingud ööpimeduses

Berliini reisijuht



Berliin on kontrastne. Ühest küljest leidub kõikjal meenutusi turbulentsest minevikust, kuid tegu on ka modernse metropoliga. Pariisist üheksa korda suuremal Berliinil on lugematul hulgal uusi tõmbenumbreid, aga ida ning lääne üksteisest lahutamine on jätnud linnale erilise atmosfääri ning teeb Berliinist tõeliselt unikaalse linna.

Berliini külastades leiad end pidevalt väljakutsete eest, kuidas olevikus navigeerida sõjast räsitud minevikuga. Oluline on otsa vaadata linna süngematele minevikusündmustele, kuid see ei tähenda kaugeltki seda, et Berliini külastamine peaks päädima memoriaalide ja muuseumitega. Ometi ei saa mainimata jätta, et varuksid ka piisavalt aega ajalooga tutvumiseks. Kaasaegne ja kunstiline Berliin väärib see-eest samaväärselt tähelepanu oma ohtrate galeriide ja eksentriliste installatsioonidega. Berliini müüri viimased säilinud osad on transformeerunud püsivaks vabaõhunäituseks ega jäta kedagi külmaks.