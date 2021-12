Amet hoiatab, et Eesti reisiettevõtja ei täida tagatise kohustust

Reisikorraldajal on kohustus seada tagatis, kui pakutakse pakettreisi, mis koosneb näiteks öisest majutusest ja lennupiletitest. Tagatis on ettenähtud juhuks, kui reisikorraldaja maksevõime tõttu ei ole võimalik pakettreisilepingut täita (näiteks reisikorraldaja satub rahalistesse raskustesse, mistõttu on sunnitud kogu reisi ära jätma või reisi toimumise ajal ei suudeta teatud reisiteenuseid pakkuda ning reisijatel puudub tagasisõiduks transport). See tähendab, et kogu reisi või osade reisiteenuste ära jäämise korral ei pruugi tarbija oma raha reisikorraldajalt tagasi saada ja kõige halvemal juhul võivad tarbijad sattuda raskustesse reisilt tagasi koju saamisega.