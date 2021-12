BARCELONA | Millal minna, kuidas taskuvarastest hoiduda, milliseid vaatamisväärsusi külastada?

Barcelona reisijuht



Hispaania kirderannikul asuv Barcelona on pealinnaks ja ühtlasi suurimaks linnaks autonoomsele Katalooniale ning rahvaarvult teine munitsipaalüksus Hispaanias. Enam kui 1,6 miljoni elanikuga linn on Barcelona provintsi naaberasumitega suhteliselt kokku kasvanud ja moodustab Euroopa Liidus suuruselt viienda piirkonna populatsioonilt. Barcelona on populaarne turistide sihtkoht suuresti tänu rikkalikule kultuurilisele ja ajaloolisele pärandile, olles koduks arhitektuurilistele meistriteostele nii Antoni Gaudí kui Lluís Domènech i Montaner’i poolt, mis on ka UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud. Barcelona on ka koduks kahele Hispaania prestiižikamale ülikoolile — Barcelona ja Pompeu Fabra ülikoolile. Barcelona on Edela-Euroopa oluline kultuuri-, majandus-, finants- ja transpordikeskus, mille Barcelona-El Prat lennujaama külastab üle 50 miljoni inimese aastas.