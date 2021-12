Viis ägedat ideed, kuidas veeta talvepuhkus!

Pered ja sõpruskonnad on oodatud! Karukella puhkemaja asub Kiviõli suusamäe vahetus läheduses ja saanud oma püsiklientidelt hellitlevalt nimeks Eesti parima alpimaja tiitli. Põhjust selleks on enam kui küll – tegemist on kontaktivaba majaga, kus pererahvaga ei kohtuta ja kus lisaks viiele privaatsele kaheinimesetoale – kuhu saab panna ka viis lisavoodit – on tagatud helikindlus, kus soe kuumaveebassein ning saun lasevad ümbritsevat talve viimaste minutiteni nautida, sest kummagi üleskütmiseks ei pea külalised aega kulutama – bassein on kogu aeg soe ja sauna saab pererahvas kokkulepitud ajaks distantsilt küdema panna. Külalistele pakub palju avastamisrõõmu majja peidetud mugavuste kogemine, sest kodulehel nende kohta infot pole.