Tulevikulinn Dubai | Postmodernsed kõrghooned, nappides bikiinides neiud, kraanad ja luksusbrändid

Et õhtutundidekts ülivärvikaks muutuvat Dubaid näha, tuleb sõita Dubai Malli. Alates kella 18.00 saab koo massidega jälgida värvidemängu täna veel maailma kõrgeimal hoonel Burj Khalifal, millele järgneb purskkaevushow muusikaga. Juba metroo annab ettekujutuse Dubai Mallist, otse rongijaamast viib pikk tee Mallini, kus sildid juhivad erinevatesse sektoritesse. Üheks vaiksemaks ja luksuslikumaks on parfüümide ala, sealt leiab eksklusiivust näiteks Murano klaasiga õhkkõrnas Merchant of Venice esinduses, mis on peale Dubai esindatud veel ainult Londonis ja Pariisis. Kohal on aga ka üsna uus emiraatide oma bränd Hob, mis tähendab armastust. Parfüümid on loodud erinevate maade rahvaste iseloomuomaduste järgi — olemas on ka juba Leedu armastus, Eesti ootab veel avastamist. Nende populaarseim, Hob1 on üle emiraatide välja müüdud, sest neid ostetakse enne jõule lausa 20 pudeli kaupa, selgitab müügiesindaja Usbekistanist. Ülejäänud Mall`is leiab luksusbrände, mille vahelt leiab ka Banana Republicu, ainult hinnad on teistsugused kui Euroopas, nimelt tunduvalt kõrgemad. Kes ära väsib, see võib istuda roosasse Prada autosse ning autojuht aitab seigelda edasi eri brändide vahel. Mõnede hotellide juurest, kus rohkem venekeelset kontingenti, viivad shuttle-bussid ka outlet'i. Kes aga kasukat osta tahab, pole probleemi, sest sõnaga “shuba” pakutakse neid pea igas linnaosas igal tänaval.