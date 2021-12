AMSTERDAM | Millal minna, kuidas seal ringi liikuda, mida selles linnas kindlasti teha ja näha tasub?

Amsterdamis on üle 800 tuhande jalgratta. Neid on rohkem kui inimesi! Jalgrattaga ringi iikumine on Amsterdamis eluviisiks ja see on lihtne tänu konkurentsitult parimale radadevõrgustikule ning tasasele tänavapinnale. Amsterdami peetakse üheks jalgrattasõbralikumaks linnaks ning ei ole paremat viisi kui pedaalijõul ringi vurada. Hüppa sadula otsa ja suundu Sloterplasi randa või vänta Ouderkerk aan de Amsteli, et avastada 12. sajandi külaidülli, mis on täis ajaloolisi vaatamisväärsusi.