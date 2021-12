FOTOD | Vaata, kui äge näeb välja Eesti paviljon Dubai maailmanäitusel

Eesti lipusinine paviljon räägib Dubais meie digilugu, aga ka PISA tipus olevast haridusest ja loodusearmastusest, mis käib käsikäes valmisolekuga uusi tehnoloogiaid testida.

Külastajad on maailmanäituse südames Al Wasl Plaza lähistel asuva paviljoni kenasti üles leidnud, kindlasti on sellele aidanud kaasa ka särav suur e-täht maja ees. KOKO ja Motori loodud ekspositsiooni kese on 400 sinist palli, mis peegelseintel tagasi peegeldudes räägivad Eesti tuhandetest e-teenustest. „Oleme suurema osa maailma jaoks oma 99% internetis oleva riigiga ikka veel kusagilt tulevikust ning hästi jääb meelde ja teeb nalja see, et „ainult abielluda ja lahutada ei saa Eestis digitaalselt,“ selgitas Eesti peakomissar Daniel Schaer.

Suur lemmik on ka Click & Grow tark väikeaia sein, kus on kasvamas ürdid, mida ka kohvikus kasutatakse ja kus vahel ikka üle küsitakse, kas tegemist on päris taimedega. Samuti armastavad külastajad Yanu robotbaarmani, keda lõputult filmitakse kokteile tegemas.

Dubai maailmanäituse alal on üle 200 söögikoha, ent paviljonis asuva Taste Estonia kohviku must leib ja kohapeal suitsutatud lõhe on saanud väga sooja vastuvõtu. „Kliima on Dubais soe ja rammusat toitu siin pakkuda ei saa. Kasutame küll kohalikku toorainet, aga valmistame toitu ikka nagu kodus — suitsutame, marineerime ja küpsetame ise leiba. Nii on tükike Eesti köögist Dubais auga esindatud,“ ütles paviljoni toitlustusjuht Kaisa Tiik.

Paviljonis on koos digimajanduse liitudega esindatud üle 60 ettevõtte ja teisel korrusel asuva äriekspositsiooni ehk business hub’i vastu on huvi tundnud erineva päritoluga ettevõtjad ja valitsusorganisatsioonid.

Dubai maailmanäitusel on oma paviljoniga kohal rohkem kui 190 riiki ja see kestab märtsi lõpuni.

Vaata fotosid Eesti paviljonist Dubai maailmanäitusel: