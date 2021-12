Puhka Eestis soovitab: mida teha algaval nädalavahetusel?

Kogu Eestit on tabanud jõuluimena lumi ja kohe on käes kolmas advent, seetõttu leidub üle Eesti hulgaliselt jõuluüritusi. Kindlasti tulevad paljud Tallinna Raekoja platsile imetlema kogu Euroopa üht hinnatumat ja muinasjutulisemat jõuluturgu, ent Tallinnas jõulusündmuste kalender on lisaks jõuluturulegi väga rikkalik.