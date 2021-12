MILITAARTURISMI PÄRLEID | Grünwaldi lahingu muuseum — ajalooline ja ideoloogiline lahinguväli

Maailmas on palju sõjamuuseume, kuid omaette klassi moodustavad lahingupaikade muuseumid. Lahingupaigas, kus on säilinud rajatisi, ei vaja külastaja suurt fantaasiat ja eelteadmisi, aga künklikul väljal, kus 600 aasta eest toimus lahing, vajab külastaja mõlemat. Sestap, enne kui külastada Grünwaldi lahingu muuseumi, on mõttekas lugeda Nobeli preemia laureaadi Henryk Sienkiewicz romaani „Ristirüütlid”, mis kirjeldab mitte ainult lahingut, vaid ka ajaloolist situatsiooni. Seda küll poolakate vaatevinklist.

Eestlastele, koos venelaste, tšehhide, lätlaste, rumeenlaste, serblaste ja ungarlastega on see Grünwaldi lahing. Aga inglased, prantslased, itaallased, hispaanlased, portugalased, rootslased, taanlased, norrakad, soomlased, bulgaarlased, horvaadid nimetavad seda Tannenbergi lahinguks. Väga raske on leida põhjendust, kuidas ja miks on selline erinev nime kasutus riigiti on juurdunud. Sakslased nimetavad antud lahingut loomulikult Tannenbergi lahinguks, kuid sotsialismiajal Saksa Demokraatlikus Vabariigis prooviti ideoloogilistel põhjustel juurutada saksa keelde Grünwaldi lahingut. Kuid leedukad on kindlameelsed ning nimetavad seda ainukesena Žalgirise lahinguks, sealt ka nende tähtsama spordiklubi nimi võiduka lahingu auks.