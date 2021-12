Pühadetunnet otsima: jõuluturud Eestis, kus leiab toredaid tegevusi kogu perele

Tallinna Jõuluturu avamine Foto: Ilmar Saabas

Ilmselt ei vaidle keegi sellele vastu, et kullavammuses kuused, laternad, jõulutulukesed ja muu pühadekraam on nostalgiline ja rõõmutoov. Seepärast on ka jõuluturud nii populaarsed — linnakeskused saavad lihtsalt võrratu ilme. Värvikad etendused ja kontserdid, lõbusad jõulumängud, maitsev toit ja kuum jook. Kus seekord jõuluturud on — vaatame üle.