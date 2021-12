Spaahotelli müügijuht: ümbritsev olukord on sundinud meid kastist välja mõtlema

Uurisime Tartus asuva V Spaahotelli müügi- ja käibejuhilt Evely Nurmelt, kuidas V Spa praegu hakkama saab ja mis on nende ootused tulevikuks.

Kuidas läheb praegu spaapakettide müük, kas olete nende hinda koroonapandeemia ajal alla lasknud? Kuidas hindaksite klientide huvi spaapakettide vastu?

Spaapakettide hinnastamise osas tegime juba koroonaviiruse saabudes muudatused: tegime hinnalangetused, tekitasime uusi/erinevad pakette ja täiendasime teenuste valikut. Teenuste hinnastamine on loomulikult olnud äärmiselt oluline kogu perioodil vältel. V Spaahotellil on dünaamiline hinnastamine, majutuse hinnad sõltuvad vastava päeva täituvusest ja nõudlusest. Nädala sees on suurem võimalus pakkuda soodushinnaga majutuspakette, nädalalõppudel tuleb arvestada juba mõneti kõrgemate hindadega. Suur rõõm on näha, et sõltumata käesolevast viiruslikust olukorrast pole külalised meid unustanud. Taaskohtumise rõõm on korduvkülastajatega suur ning väga palju lisandub igapäevaselt ka esmakordseid külalisi.

Milline on praeguse seisuga teie spaahotelli täituvus jõuluvaheajaks?

Jõuluvaheajaks on veel tube pakkuda, aga on näha, et tehakse juba julgemalt ka pikemaid plaane. Loodame, et meie kõigi kohusetundliku käitumise ning turvalise keskkonna pakkumisega jõuame peatselt aega, kus saame teenuseid täies ulatuses pakkuda ka neile külalistele, kel hetkel ei ole võimalik meid külastada põhjusel, et nad on vaktsineerimata.

Kas olete pidanud ka oma teenuste suhtes n-ö hinnaalandust tegema?

Seda mitte, aga viimased poolteist aastat on ümbritsev olukord sundinud meid kõiki mugavustsoonist väljuma ja kastist välja mõtlema, leidmaks viise, kuidas on võimalik pakkuda kvaliteetset teenust selles nii piiratud olukorras. Oluline on olnud kogu ettevõtte kõigis osakondades töö jätkamine, püüdmaks leida väljundeid ja lahendusi. Kõige olulisem aga selle juures oli jääda ikkagi sellise näo ja hingega ettevõtteks, nagu oleme endale algusest peale sihiks seadnud.