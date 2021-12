ÜLESKUTSE | Viibid praegu Riias? Räägi meile lumetormist ja saada ka pilte

Olukorda kommenteeris lätlanna Zane. "Ma elan Riias, siin on väga tugev lumetorm ja lumesadu lihtsalt ei lõppe," kirjutab lätlanna. "Läti keskkonna-, geoloogia- ja meteoroloogiakeskus andis juba punase hoiatuse, mis on kõige kõrgem hoiatus. Peab ka mainima, et selline hoiatus anti Lätis esimest korda ajaloos. Lumetorm on tegelikult kestnud juba mitu päeva, tänavaid puhastatakse pidevalt, aga sellest pole mingit kasu, sest lumi sajab pidevalt tagasi." Zane kirjutab, et kõige tugevam lumesadu on just Riia lennujaama kohal, kust tema kodu asub vaid kahe kilomeetri kaugusel. "Olukord on tõesti hull," kirjutab lätlanna. "Jumal tänatud, et ma saan töötada kodust, sest väljas on tõeline kaos."