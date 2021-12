FOTOD | Riia lennuväljal sõitis AirBalticu lennuk ruleerimisrajalt välja, kaks lennukit suunati ümber Tallinna lennujaama

Lennujaama pressiteenistus teatas, et praegu on ruleerimisrada suletud, vahendab Läti Delfi.

Läti Delfist sai lugeda ka uudist, et lennuk või paar suunati ruleerimisraja sulgemise tõttu maanduma Tallinna lennujaama. Tallinna lennujaama kommunikatsioonispetsialist Jane Kallaste vastas päringule selle kohta, et tõepoolest üks airBalticu lend on Tallinna lennujaamas juba maandunud ja teine on veel tulemas.