FOTOD | Alternatiiv jõululaua seapraele ja hapukapsale: mine hoopis šokeerivat Ida-Virumaad avastama

Lumine maastik rõhutab omalt poolt seda erilisust, tuues välja vastandeid ilu ja inetu vahel. Siin teab ja tunneb igat nurka ja salateed Marko Kaldur, kes selleks, et tuua eestlastele lähemale Ida-Virumaa kontraste, on loonud avastaeesti.ee lehekülje.

Šokeeriv Ida-Virumaa on Marko marketingistrateegia ja nii ta külastajatele ka mõjub. Siin on Viivikonna oma värviliste majadega, mille peatee on saanud hiljuti üksiku laterna kõrvale terve rea valgusteid. Siia on ostetud kortereidki ja tõepoolest, nii mõnegi tühjana tunduva maja juurde viib puhastatud tee. See üllatab Markot ennastki, et milliste lepingute järgi puhastatakse ära ka kõik kõrvalteed lumest, isegi seal, kus hingelistki kunagi ei liigu.