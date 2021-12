Katsetus toidukullerina ja panustamine Eesti soodele ja rabadele. Hansareisid kasvatab taas käivet

Hansareiside juht ja asutaja Toomas Elmet tunnistab, et sellist aega nagu nüüdne pole tema ettevõte nagu ka kõik teised turismiettevõtted varem näinud. Praegu läheb neil piisavalt hästi, et kasvatada töötajate arvugi, kuid väga pikki plaane teha ei julgeta. „Olukord muutub nii kiiresti, et plaanid jäävadki plaanideks,” märgib ta.

Teie ettevõte on tegutsenud juba 27 aastat. Kuidas teil läks enne pandeemia algust 2020. aasta märtsis?

AS Hansareisid asutati 1994. aasta septembris, hiljem sai ettevõtte ametlikuks nimeks AS Hansareisibüroo. Ettevõte on tegutsenud Eesti ja Euroopa turismiäris 27 aastat.

Kuidas pandeemia algus teie ettevõtet mõjutas? Milline oli teie esimene reaktsioon?

2020. aasta märtsi keskpaigas toimunud ülemaailmne inimeste liikumisseisak oli meie jaoks väga ootamatu. Esimene reaktsioon oli hämming, et kuidas see võimalik on. Muidugi arvasime, et ilmselt see olukord üle ühe-kahe kuu ei kesta, ja lootsime, et meie põhihooajaks maiks-juuniks on halb uni läbi. Hiljem jõudis reaalsus kohale ja saime aru, et viirus meie juurest lahkuma ei kiirusta. Siis tekkis juba sportlik hasart, kas peame lõpuni vastu või ei pea. Kuigi pandeemia lõppu polnud siis näha ja ei ole ka veel praegu.