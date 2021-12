Eksootilised sihtkohad on taas kättesaadavad. Fidži avas piirid turistidele, sama plaanivad teha ka Filipiinid ja Uus-Meremaa

Turism moodustab Fidži majandusest 40%. Saareriigis elab veidi alla miljoni elaniku, kellest 90% on vaktsineeritud.

Lisaks Fidžile on teatanud ka Filipiinid, et peagi saavad vaktsineeritud turistid jälle riiki külastada, kuid täpset aega pole välja öeldud. Riigis elab üle 105 miljoni elaniku, kellest vaktsineerituid on ca kolmandik. Turism moodustab sealsest majandusest 18%.