Alates tänasest peavad piiriületaja ankeedi täitma kõik Eestisse saabujad

Piiriületaja ankeet on vajalik täita kuni kolme päeva jooksul enne Eestisse saabumist. Ankeedis tuleb märkida nii reisi jooksul läbitud riigid kui ka riik, kust saabutakse. Eestis kasutusel oleva ankeedi täitmine on kiire ja mugav, sest sinna pole vaja sisestada detailset infot. Ankeet tuleb täita elektrooniliselt, kuid äärmise vajaduse korral võib selle esitada paberil.

Ankeediga kogutud andmeid säilitatakse seire ja järelevalve eesmärgil 10 päeva, mille jooksul on info kättesaadav järelevalve teostamiseks. Terviseamet saab andmete abil välja selgitada, millistest teistest riikidest on koroonaviirus või selle konkreetne tüvi Eestisse jõudnud ning kuidas see Eesti territooriumil levib. Pärast tähtaja möödumist andmed arhiveeritakse ja need on veel 20 päeva jooksul kättesaadavad Terviseameti epidemioloogidele ja töötajatele.