Eesti kapitalil põhinev LHV Kindlustus pakub nüüd ka reisikindlustust

Lepinguid saavad kliendid mugavalt sõlmida LHV kodulehel , sõlmimise protsess on lihtne — piisab neljale küsimusele vastamisest, et saada vaikimisi optimaalseim kaitse.

„LHV Kindlustuse eesmärk on pakkuda parimat kindlustust ja parima teenindusega kahjukäsitlust. Kõrge rahulolu tase meie kahjukäsitlusega näitab, et suudame seda eesmärki ka täita. Kui teiste kindlustustoodetega oleme kodumaisel kapitalil põhineva alternatiivi juba klientideni toonud, siis reisikindlustus on loodetavasti samuti oodatud toode. Tänaseks on LHV Kindlustusel juba üle 140 000 kliendi ja loodame seda arvu ka reisikindlustuse abiga veelgi tõsta,” rääkis Jaanus Seppa.