Omikron: maailma riigid tormavad uue koroonatüve tõkestamiseks lennuliiklust keelustama

Lõuna-Aafrikas tuvastatud uue, senisest nakkavama koroonaviiruse tüve Omikron tõkestamiseks on maailma riigid piirkonnale järgemööda reisikeelde seadmas. Esimene ametlik aruanne uue tüve kohta saabus Maailma terviseorganisatsioonile (WHO) 24. novembril. 26. novembril kuulutas organisatsioon tüve kiire leviku murettekitavaks,

Paljud riigid on ööpäeva jooksul teada andnud, et keelavad uuest nädalast reisid enamikest Lõuna-Aafrika riikidest. Teiste seas on vastavad otsused teinud Euroopa Liit , Suurbritannia , Ameerika Ühendriigid , Kanada , Jaapan , Brasiilia ning Austraalia, vahendab BBC.

Eile sai teatavaks, et tüvi on jõudnud Euroopasse. Belgias tuvastati Omikrontüvi 22. novembril haigestunud välisriigist saabunud isikult.

Esialgse teabe kohaselt on Omikronil senistest koroonaviiruse tüvedest suurem tõenäosus uuesti nakatumisel, avaldas WHO. Küll aga võtab organisatsiooni esindaja sõnul aega nädalaid, et uue tüve täpne mõju kindlaks teha. Ühe Suurbritannia terviseametniku sõnul peab arvestama, et olemasolevate koroonavaktsiinide mõju uuele tüvele saab olema väiksem, kui varasematele.