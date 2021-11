Viru tänava aknad elavnevad taas: alates tänasest saab seal neljal laupäeval kauneid kontserte nautida

„Viru tänava argised vaateaknad muutuvad neljaks õhtuks kontsertlavadeks. Iga lava lööb särama täpselt 20 minutiks, et pakkuda möödujatele südantsoojendav muusikaline elamus. Aknalavasid süttib järjest nii palju, et soojalt riietatud jalutaja saab Viru tänaval peatuda ning kontserti kuulata rohkem kui tunni jagu”, ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Muusikalised etteasted toimuvad iga laupäeval alates 27. novembrist kuni 18. detsembrini algusega kell 16.00. Kogu kontserti juhib konferansjee, kes liigub kontserdiga mööda tänavat kaasa. Kontserdid toimuvad vaateakendel, esinejad on majas sees akna peal ja publik õues tänaval. Kesklinna valitsuse koostööpartnerid kultuuriprojekti „Elavad aknad” korraldamisel on et Burger King, Lindex ja Eesti Esindus Tallinnas.