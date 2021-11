FOTOD | Helsingi lennujaamas avatakse 1. detsembril põhjalikult uuendatud suursugune reisiterminal

“Oleme uhked, et saame pakkuda reisijatele maailmatasemel ehitisi. Ma ei ole veel kohanud kedagi, kes ustest sisse astudes ei oleks vaimustunud,” ütleb Henri Hansson, Finavia tehnoloogia ja jätkusuutlikkuse asepresident. “Terminal, selle rajatised ja teenused on kujundatud Soome uueks visiitkaardiks. Paljude jaoks on Helsingi lennujaam nende esimeseks kokkupuuteks meie riigiga,” lisas Hansson.

“Lainemisprojekt tugevdab Helsingi lennujaama positsiooni rahvusvahelise transiitlennujaamana. Lennujaama ületamatu eelis seisneb strateegilises asendis Euroopa ja Aasia vahel. Paremad teenused ja sujuvam transiitliikluse voog suurendavad Soome konkurentsivõimet,” ütles Finavia Helsingi lennujaama direktor Ulla Lettijeff.

Arhitektuuriliselt suursugune peasissekäik viib reisijad väljuvate lendude saali, mis on pahvikslööva lainelise puukatusega. Päeval valgustab ruumi looduslik valgus, mis siseneb läbi suurte ja avarate akende. Ehitustööde üheks eesmärgiks oli taastada lennureiside seikluslikkus ja romantilisus. Arhitektuur on inspireeritud Soome klassikalisest disainist, näiteks Tapio Wirkkala Ultima Thulest ja geograafilistest kontuuridest. Katusekujundus mängib kerguse ja raskuse muutumisega, olles viimistletud ehtsast Soome kuusest. Katus koosneb 500 ainulaadsest CLT-elemendist, mis on paigutatud ükshaaval nagu hiiglaslik mosaiik.

Suur mõju Soome tööhõivele

Finavia kaheksa aastat kestnud laienemisprojekt on Terminal 2 uue osa avamisega jõudmas lõppjärku. Projekt valmib täielikult 2023. aastal. Investeeringul on märkimisväärne mõju Soome majandusele tervikuna.

“Meil on väga hea meel, et nii paljud Soome ettevõtted on suutnud täita meie rangeid nõudeid. 1 miljardi euro suuruse arenguprogrammi kodumaine osakaal — st Soome ettevõtetega sõlmitud lepingute osakaal koguinvesteeringust — on umbes 90%,” ütleb Hansson.