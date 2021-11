Mondo avab kandideerimisvooru 17 vabatahtliku leidmiseks kuude erinevasse riiki

Vabatahtlike lähetused kestavad kuus või üheksa kuud ning kandideerimisvõimalus on kõigil Euroopa Liidu kodanikel. Seekordses voorus otsitakse nelja erineva eluvaldkonna esindajaid kokku 17-le positsioonile. Vaja on meditsiinieksperte , ettevõtluseksperte , haridusvaldkonna eksperte ning organisatsiooni ja kogukonna arendajaid . Konkreetsete positsioonidega saab tutvuda Mondo kodulehel . Vajadusel pakub Mondo omalt poolt abi ja nõu kandideerimisdokumentide täitmisel.

Enne kandideerimist on oluline tutvuda positsiooni nõuetega, vastuvõtva organisatsiooni ning keskkonnaga. Mondo töötab väga erinevates piirkondades, näiteks töö Ukrainas toimub kontrollpunktide ja selgelt reglementeeritud liikumispiirangutega Ida-Ukraina kriisipiirkonnas, Keenias ja Ghanas töötavad vabatahtlikud külades, kus elamistingimused on üsna tagasihoidlikud. Vabatahtliku töö eelduseks on võime planeerida oma tegevusi, oskus võtta otsuseid vastu üksinda ning võime sulanduda kultuuriliselt erinevasse meeskonda.