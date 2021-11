India avas peale 20 kuud kestnud reisikeeldu taas enda piirid

Indiasse lendamise eelduseks on, et reisija on vaktsineeritud ning ta on enne lendu teinud koroonatesti, mille tulemus on negatiivne. Eneseisolatsiooni ei rakendata. Vaktsineerimata reisijad peavad tegema koroonatesti ka maandudes India lennujaamas ning minema seejärel nädalaks karantiini ja seejärel tegema uuesti koroonatesti.