Austraalia naised, keda Doha lennujaamas sundusliku günekoloogilise kontrolliga alandati, kaebavad Katari valitsuse kohtusse

"Kahel noorel naisel teostati äärmiselt invasiivne günekoloogiline kontroll, ilma nende nõusolekuta," kirjeldas advokaat. "Üks naine oli reisil koos oma viiekuuse beebiga ja ütles, et ta ei saa sel põhjusel kuidagi olla äsja sünnitanud, aga talle öeldi, et kontrollimine on vajalik ja kästi eemaldada aluspesu."

See juhtum tekitas Austraalias ning kogu maailmas nõutust ja viha, juhtumit võrreldi seksuaalse ahistamisega. Austraalia peaminister Scott Morrison nimetas juhtumit kohutavaks ja vastuvõetamatuks. Katari valitsus avaldas 28. oktoobril ametlikult kahetsust juhtunu üle. „Kuigi kiiresti otsustatud otsingute eesmärk oli takistada selle kohutava kuriteo toimepanijate põgenemist, kahetseb Katari riik reisijate kannatusi või isikuvabaduste riivamisi, mida see tegevus põhjustas,” öeldi Katari avalduses. Samuti kinnitas Katari valitsus, et tualetist leitud beebi on väljaspool ohtu ja meditsiinilise järelevalve all.