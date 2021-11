Plaanid lähiajal reisi? Kuus olulist asja, mis enne äralendu kindlasti läbi mõelda tuleb

Eneseisolatsiooni ehk karantiiniga seotud lisakulud on Salva tervisekindlustuse alusel kaetud kuni 2000 euroni kindlustatu kohta juhul, kui kindlustatu või tema kaasreisija (kui reisitakse kahekesi) saab koroonapositiivse diagnoosi. Kui on tegemist perereisiga ja üks pereliikmetest haigestub, katab Salva kogu perekonna karantiini tõttu tekkinud lisakulutused majutusele ja uutele tagasisõidupiletitele kuni 2000 eurot kindlustatu kohta. Reisikindlustuse kaitse, mis katab Covid-19 viirusesse haigestumise enne reisi Eestis või karantiini jäämise ja tagasipöördumise kulud reisil olles, kehtib ilma täiendava lisamakseta.

Reisikindlustuse puhul tasub meeles pidada, et see tuleks sõlmida kohe, kui reis on ostetud või esimene osamakse tasutud. Kui tervisekindlustust võib sõlmida veel lennujaamas olles, siis reisitõrkekindlustus tuleks sõlmida kohe peale reisipaketi või lennupiletite ostu, sest reisi ärajäämise kaitse hakkab kehtima 4 päeva peale lepingu sõlmimist. Sellisel juhul on kindlustuskaitse all ka kogu reisini jäänud periood. Kindlustuse varakult sõlmimine kindlustuslepingut ennast kallimaks ei tee, kuid tagab kindlustuskaitse ootamatuste vastu, mis võivad juhtuda enne reisi algust.