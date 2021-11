Tallinki laevade buffet'-restoran pakub pühadeperioodil suurt valikut hõrke Läänemere rahvaste lemmikjõuluroogasid

„Pühadehõnguline Tallinki jõulumenüü kutsub kõiki kaasa põnevale kulinaarsele rännakule. Oleme koondanud laevapardale meie kodumere rahvaste kõige autentsemad jõuluroad, aga ka palju uut ja põnevat igale maitsele, sealhulgas leiab valikust ka meie jõululeiva konkursi võitnud pühadeleiva ja -saia. Ootame kõiki huvilisi meie buffet’-restorani jõulumenüüd meie laevade pardale alates tänasest maitsma — anname endast kõik, et iga sööja võiks saada meie pühadelauas just selle tõelise jõuluemotsiooni,” ütles Tallink Grupi kaldakaubanduse- ja toitlustusvaldkonna juht Katre Kõvask .

„Läänemere rahvaste klassikalised jõulutoidud valmivad laevade köökides vastava riigi toorainest ja selle riigi kokkade poolt. Oleme laevade peakokkadega tublisti pingutanud, et leida õiged toorained, panna kokku just need õiged retseptid ja kõik toidud ka õigesti maitsestada, et edasi anda iga kalda armastatud jõuluklassikuid autentselt,” ütles Tallink Grupi laevastiku peakokk Anti Lepik.