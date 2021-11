"Olen aru saanud, et paljud Eesti perekonnanimed on seotud loodusega. Peamiselt puudega," räägib Dante Garcia. "Näen ja tajun, et Eesti inimestel on väga tugev side loodusega." Argentiinlane ei ole Eestiga sugugi veel lõpetanud: "Kindlasti tahan õppida suusatama ja omandada eesti keele. Hetkel on mul eesti keelest vähe teadmisi, kuid see kõlab maagiliselt. Tahan südamest teada, mis võlu ja kui targad inimesed on teie võrratu keele taga."