Üks Euroopa riik läheb piirangutega vaktsineerimata inimeste puhul kaugemale kui ükski teine

Financial Times kirjutab, et Austria plaan on eriti vaieldav ning Holland on esimene riik Euroopa Liidus, mis toob tagasi üleriigilise täieliku sulgemise. Ükski teine riik ei ole seda vaktsiinide massilise kasutuselevõtu järel teinud.

Austria läheneb olukorrale nii, et sulgemine puudutab vaid vaktsineerimata inimesi. Reedel teada antud plaan hakkab kehtima juba esmaspäeval. Kantsler Alexander Schallenberg ütles, et piiranguid on vaja, et kaitsta nende õigusi, kes on end ise kaitsta otsustanud või kes on haiguse seljatanud. "Ma ei näe, miks kaks kolmandikku ühiskonnast peaks kaotama oma vabadused, sest kolmandik kahtleb (vaktsineerimise osas - toim.)," ütles ta. Austria vaktsineerituse määr on üks liidu madalaim - 33% inimestest on vaktsineerimata.

Austrias registreeriti sel nädalal keskmiselt 9593 juhtu päevas, mis on pandeemia kõrgeim näitaja. Vaktsineerimata inimesed ei tohi seal juba täna külastada restorane, baare ja meelelahutusasutusi. Kantslerile lähedal seisev ametnik ütles, et esmaspäevast kehtima hakkavad piirangud on kindlasti sama karmid kui eelmise aasta kevadel ja sügisel. Kui see on nii, siis võivad vaktsineerimata inimesed lahkuda kodust vaid kord päevas ja lühikeseks ajaks, kui selleks on tõesti vajadus - üks selline põhjus on toidu ostmine. Politsei hakkab inimeste vaktsiinipasse kontrollima. Kes reeglitest kinni ei ole pidanud, need saavad kaela karmid trahvid. Täpne plaan selgub alles pühapäeval.

Hollandis läheb elu karmimaks kõigile inimestele. Taas ei tohi käia üritustel, peab hoidma 1,5 meetrist distantsi ning kodus tohib samal ajal külas olla 4 inimest. Kus vähegi saab, tuleb kasutada kaugtöö võimalust. Kui tegemist ei ole toidupoe või apteegiga, siis peavad ärid, restoranid ja baarid uksed sulgema kella 18ks ning nö hädavajalikud poed tohivad avatud olla kella 20ni.