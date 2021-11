Lennufirmad paljastavad odavate lennupiletite hankimise parimad viisid, see sõltub isegi nädalapäevast

Teadlik nädalapäev aitab oluliselt säästa

Hinnad varieeruvad vastavalt nädalapäevadele ja seega võite sama piletite eest maksta "valel" päeval koguni 15-20 protsenti rohkem. Kui kõige kallim päev on reede, siis odavaim on pühapäev. Seega tasub vahel paar päeva oodata, et raha säästa.

Vali hoolikalt perioodi

Kuum puhkus novembris või detsembris või kõlada küll ahvatlevalt, kuid seegi mõjutab piletihindu. Näiteks peetakse üheks kalleimaks kuuks detsembrit, mis mõistetavalt pole üllatav, sest inimesed põgenevad jaheda ilma eest sooja.

Kui soovid minna puhkama, kuid pole kindlat perioodi, tasuks valida reisimiseks september, kohe pärast suvepuhkuste hooaja lõppu. Nii võid kokku hoida piletitelt oma 40 protsenti. Suuresti on septembris veel Euroopa riikidelt piisavalt soe ilm, et suvepäikest nautida.

Ühendkuningriigis on kõige kallim kuu november, kõige odavam aga märts. Nende kuude hinnaerinevused võivad ulatuda 45 protsendini.

Ärge broneerige hotelle nädalavahetustel

Nädalavahetustel võib olla küll hotelli valimiseks rohkem aega, kuid see pole parim aeg broneerimiseks, kui soovite raha säästa. Uuringud näitavad, et kõige odavamad päevad hotellide broneerimiseks on kolmapäev ja reede. Kui broneerite hotelli kodumaal, tehke seda soovituslikult reedel. Laupäeviti ja pühapäeviti on hinnad kuni 5% kõrgemad.

Hotellide reitingud mõjutavad hindu

Kuigi ilmselgelt on viietärnihotellid kõige kallimad, võite säästa kuni 50 protsenti, kui loobute iga kord vaid ühest tärnist. Uuringud on näidanud, et tihti viie- ja neljatärnihotellide vahel suuri erinevuseid külastajad ei märka. Kui langeda neljalt tärnilt kolmele, võib hind langeda kuni 30 protsenti.

