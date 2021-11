FOTOD | Avastusi täis Mulgimaa: klaarselged järved, salapärased metsatukad ja suursugused ürgorud

Matkajad saavad külastada Viljandi ürgorgu, mida peetakse Sakala kõrgustiku vanimaks selletaoliseks. Veel ootavad avastamist Sinialliku linnamägi ja Paistu ürgorg, kus esineb arvukalt paljandeid. Loodi mõisa taga on Paistu tehisjärv, mille kõrvalt saab alguse huvitav matkarada, mis kulgeb mööda reljeefset maastikku ja jõuab suurima paljandini, mida rahvasuus kutsutakse Loodi põrguks. Paljandi alumises osas on saladuslik koobas, kust väljub allikas.

Ajaloolisel Mulgimaal asub üks Eesti suurim säilinud sooala, mis on tuntud kolme erineva nimega Rubina soo raba, Lagesoo või hoopiski Tõrusoo. Tartust ligikaudu 75 kilomeetri kaugusel Sakala kõrgustiku kaguosas paiknev maaliline soine ala on vana õõtsiksoo, millel on rohkel laukaid ja laugasjärvi.

Tennisereketi-kujulisi räätsasid ei tasu karta – tänapäevaste tehnoloogiate abil valmistatud jalavarjud on kerged ja mugavad. Kuna rabapinnas on pehme ja märg, siis jalgsi liikumine on seal raske ja isegi et ohtlik. Talvel aitavad räätsad kõndida paksul lumekihil. Ehk siis, unustagem laudtee ja valigem oma matkatee ise.