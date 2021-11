Reisid Egiptusesse? Soovitused, milliseid omapäraseid ja vähem tuntud paiku seal avastada

Värvikas Egiptus on konkurentsitult populaarseim sihtkoht sügistalviseks puhkuseks. Reisisõpru köidab Punase mere kirev veealune maailm, ideaalsed tingimused veespordi harrastamiseks, rikkalik valik heal tasemel hotelle ja põnevad ajaloolised paigad. See Põhja-Aafrika kirdeosas asuv riik tervitab alati särava päikese ja külalislahkusega ning üllatab eriliste paikadega. Novatours jagab soovitusi, mida tasuks Egiptusesse minnes külastada.

Vaalade org ehk Wadi al-Hitani

Egiptuse põhjaosas umbes 150 km kaugusel Kairost asuv paik on turistide seas vähe tuntud, kuid seevastu äärmiselt muljetavaldav. Vaalade org on eelajalooliste vaalaliikide fossiilide leiukoht. Need leiud tõestavad, et Egiptus asub kunagises merepõhjas. Fossiilid, mis avastati enam kui sajand tagasi, hämmastasid nii paleontolooge kui ka kõiki külastajaid. Siiski, Vaalade orgu pääsevate turistide arv on piiratud. Igal aastal saavad siia tulla vaid tuhat õnnelikku. Alates 2005. aastast kuulub Vaalade org UNESCO maailmapärandi nimistusse.